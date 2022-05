(Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Aveva reso la vita dell’exun inferno. E come se non bastasse, usava condotte violente anche nei confronti della. Per questo motivo gli agenti del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia (Napoli), in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, hannoL.G. (queste le iniziali), di 36 anni: l’uomo è accusato di maltrattamenti commessi in danno dell’exe tentata estorsione con violenza nei riguardi della. Le indagini hanno infatti permesso di accertare che il 36enne avrebbe sottoposto laa continue condotte vessatorie e violente, talvolta anche in presenza ...

Advertising

anteprima24 : ** Minacciava ex compagna e #Madre: arrestato nel Napoletano ** - SanremoNews : Maltrattava la compagna incinta e la minacciava di morte, 'Ti sfregerò con l'acido e venderò gli organi di tua figl… - imperianews_it : Maltrattava la compagna incinta e la minacciava di morte, 'Ti sfregerò con l'acido e venderò gli organi di tua figl… - RobertaVestri : RT @PagliariniSte: ??La violenza del giorno su una donna #Ancona. Minacciava di lasciare la compagna senza soldi. La picchiava. L'ultima vol… - castell32082033 : RT @PagliariniSte: ??La violenza del giorno su una donna #Ancona. Minacciava di lasciare la compagna senza soldi. La picchiava. L'ultima vol… -

SanremoNews.it

... è riportato nel capo d'accusa, affermando che 'una bottiglia di acido costa 38 euro' e nel contempo che avrebbe potuto portare in Albania la bambina che laportava in grembo 'per vendere ...... gli agenti di polizia sono costretti ad usare il taser per neutralizzare un giovane che... a Torino, in un raptus di gelosia, un uomo uccide a coltellate lae si suicida gettandosi ... Maltrattava la compagna incinta e la minacciava di morte, "Ti sfregerò con l'acido e venderò gli organi di tua figlia": 46enne albanese a processo La polizia di Castellammare ha arrestato un uomo di 46 anni accusato di minacce nei confronti della ex ed anche della madre ...CADONEGHE - Il giudice del Tribunale monocratico si è pronunciato sul caso di stalking in cui è finito per le accuse della ex moglie il già noto maestro di Shibari ...