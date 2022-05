Massimo Ranieri dimesso dall' ospedale Cardarelli | frattura a una costola

Leggi su agi

(Di sabato 7 maggio 2022) AGI - L'artistaè statodi Napoli dove era stato ricoverato ieri sera dopo la caduta dal palco Diana dove si stava esibendo. Ha riportato unacostale alla VII costa destra e qualche escoriazione sparsa per il corpo. Dopo il secondo bollettino le condizioni sono apparse in netto miglioramento e per questo è stato deciso per le dimissioni con una prognosi di almeno venti giorni. Il popolare artista ieri sera intorno alle 22, durante il suo spettacolo al teatro Diana di Napoli 'Sogno o son desto', è caduto scendendo una scaletta al centro del palco mentre cantava, probabilmente per aver messo un piede in fallo. Show interrotto e 118 subito arrivato. L'artista è stato portato aldi ...