Mahmood rutta all'Eurovision, gaffe in conferenza stampa – Video (Di sabato 7 maggio 2022) Mahmood e Blanco - Eurovision Partecipare all'Eurovision Song Contest può esporre a delle gaffe di livello "mondiale". Lo sa bene Mahmood, alla sua sua seconda volta all'Eurofestival, che nel corso della conferenza stampa si è lasciato andare ad un piccolo rutto che ha cercato, inutilmente, di frenare. Il cantante – che all'Eurovision ha già preso parte nel 2019, piazzandosi al secondo posto con Soldi - si è presentato in conferenza per rispondere alle consuete domande dei giornalisti. E tra una domanda e l'altra, al 29enne è scappato un rutto, che ha subito tentato di coprire mettendosi una mano davanti alla bocca. Al microfono, però, non è sfuggito il rumore, scatenando un "divertente imbarazzo" nei presenti e nei tanti che hanno seguito in ...

