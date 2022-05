Lazio - Samp 2 - 0 | gol di Patric e ' perla' di Luis Alberto

(Di sabato 7 maggio 2022) Labatte ladoria per 2 - 0 nel match valido per la 36esima giornata della Serie A. Il successo consente ai biancocelesti di salire a 62 punti e di conquistare provvisoriamente il quinto ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Samp ko con Patric e Luis Alberto, la Lazio è quinta e avvicina l'Europa League - - ParliamoDiNews : Calcio: Samp ko con Patric e Luis Alberto, la Lazio è quinta e avvicina l`Europa League – Libero Quotidiano… - TuttoSalerno : Serie A, Samp battuta dalla Lazio: la classifica aggiornata - MomentiCalcio : La #Lazio va in Europa, la Samp continua a tremare: all’Olimpico finisce 2-0 - MauroVari : RT @mmastropietri: Bella e importante vittoria della Nostra Lazio. #Patric e #LuisAlberto liquidano la Samp e saliamo a 62 punti e adesso g… -

Altri cambi che non mutano la situazione, la reazione dellanon c'è mai. Da apprezzare solo l'... Al triplice fischio è festaall'Olimpico.22.40 Anticipo Serie A:- Sampdoria 2 - 0 Successo dellache batte 2 - 0 lanell'anticipo della 36ma giornata. Primo tempo vivace all'Olimpico, tante occasioni,specie per lacon un ispirato Luis Alberto. Proprio da una punizione dello ...Rilancio Lazio nell’anticipo del sabato sera della trentaseiesima giornata di campionato. La vittoria per 2-0 sulla Sampdoria regala agli uomini di Sarri il quinto posto solitario in campionato. Dista ...Le dichiarazioni del tecnico dei blucerchiati Marco Giampaolo dopo la sfida dell'Olimpico contro i biancocelesti ...