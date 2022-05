Lancio perfetto, rigore fallito, gol sbagliato: in pochi minuti tutta la storia di Insigne al Napoli (Di sabato 7 maggio 2022) La città di Torino deve a migliaia di uomini il suo sviluppo post-unitario. Gli sfruttati nelle fabbriche ammassati in villaggi operai. Gli immigrati del Sud. I cori contro i napoletani sono in quella curva, più che in altre, misera IGNORANZA. Dura giocare a calcio in mezzo ai calci. Le squadre di Juric sono un compendio del pallone anni ’70. Un mignolo in uno spigolo alle tre di notte…fastidiose. Leggeri come solo il fardello della lotta scudetto ricacciato poteva renderci. Cinici, quasi perfetti, odiosi se non ne fossimo innamorati. Che amarezza, Ovviamente il rigore fallito sale alle cronache più di altro. Ad esempio il Lancio di 40 metri che ha messo Victor davanti alla porta oppure la cecità improvvisa sull’assist mancato a Lozano. In pochi minuti tutta la storia ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022) La città di Torino deve a migliaia di uomini il suo sviluppo post-unitario. Gli sfruttati nelle fabbriche ammassati in villaggi operai. Gli immigrati del Sud. I cori contro i napoletani sono in quella curva, più che in altre, misera IGNORANZA. Dura giocare a calcio in mezzo ai calci. Le squadre di Juric sono un compendio del pallone anni ’70. Un mignolo in uno spigolo alle tre di notte…fastidiose. Leggeri come solo il fardello della lotta scudetto ricacciato poteva renderci. Cinici, quasi perfetti, odiosi se non ne fossimo innamorati. Che amarezza, Ovviamente ilsale alle cronache più di altro. Ad esempio ildi 40 metri che ha messo Victor davanti alla porta oppure la cecità improvvisa sull’assist mancato a Lozano. Inla...

