Inter | retroscena Pinamonti | 'Rimasto su richiesta di Conte | avevo altri piani'

(Di sabato 7 maggio 2022) Andrea, attaccante dell'Empoli, in prestito dall', ha parlato in un'vista a Sportweek raccontando anche un...

Advertising

SpazioInter : Retroscena Inter-Empoli, Skriniar l'ha fatto a fine partita - - news24_inter : Il curioso siparietto: 'Ecco cosa ha detto Skriniar a Pinamonti'?? - angeloinitaly : RT @fcin1908it: Inter, il retroscena: 'A fine partita Pinamonti è andato da Skriniar e...' - fcin1908it : Inter, il retroscena: 'A fine partita Pinamonti è andato da Skriniar e...' - STnews365 : Pinamonti: 'Tra la racchetta e il pallone, ho scelto l'Inter'. Nel corso di un’intervista rilasciata a Sportweek l'… -

fcinter1908

... ha ricordato dei messaggi con Zhang e la società dopo la doppietta al Napoli e ha ribadito il suo amore per i nerazzurri ma poi una volta in campo Pinamonti il gol all'a San Siro l'ha fatto ...Dybala, il desiderio di Paulo Dybala prima di lasciare la Juventus Tuttosport riporta oggi unsul possibile passaggio di Paulo Dybala all'al termine di questa stagione. La Joya ha raggiunto Baggio a quota 115 goal nella storia dei marcatori della Juventus e il suo obiettivo e ... Inter, il retroscena: “A fine partita Pinamonti è andato da Skriniar e…” Prima l'inferno, poi la goduria: è questa l'immagine che l'Inter si porta a casa dopo la grande rimonta di ieri sera sull'Empoli. E' stato Andrea Pinamonti ad inizio gara a mettere i nerazzurri in una ...Allegri, retroscena sulla formazione di Genoa Juve ... Come spiega Tuttosport, infatti, oltre ai motivi di turnover in vista della finale di Coppa Italia con l’Inter, l’allenatore avrebbe scelto anche ...