In Afghanistan tornano i burqa obbligatori per le donne. Meloni: "Biden rifletta sui suoi errori" (Di sabato 7 maggio 2022) Il burqa diventa obbligatorio per le donne, nei luoghi pubblici, in Afghanistan. Lo hanno deciso i Talebani al governo a Kabul con un decreto approvato dal ministero talebano per la prevenzione del vizio e la promozione della virtù che riporta indietro agli anni Novanta la condizione femminile afghana. Previste anche condanne fino al carcere per le donne che si rifiutino di rispettare gli ordinamenti previsti. In Afghanistan il ritorno al burqa per le donne In primo luogo, la donna che rifiuti di indossare il burga riceverà una visita dei Talebani, che chiederanno un colloquio con il marito, il padre o il fratello. Il tutore maschio della donna potrebbe anche essere chiamato a presentarsi al ministero per la prevenzione del vizio e la promozione della ...

