Giroud: «Ero vicino a firmare per l’Inter, ma per fortuna Dio ha scelto bene» (Di sabato 7 maggio 2022) L’Equipe intervista l’attaccante del Milan, Olivier Giroud. Parla del suo rapporto con l’Italia. «Avevo 20 anni, mi ero fatto crescere i capelli lunghi, volevo essere come Cannavaro o Nesta. Mio fratello mi regalò la maglia azzurra, quella aderente della Kappa con quel meraviglioso azzurro. Inoltre, dato che la Francia non c’era, ho sostenuto l’Italia ai Mondiali del 1994 e ho pianto quando Roberto Baggio ha sbagliato il rigore in finale. Tuttavia, nella finale del 2006, ero al 100% per Les Bleus!». Il suo sogno era «giocare in Inghilterra», ma se avesse dovuto scegliere di andare in Italia avrebbe scelto il Milan: «Shevchenko era il mio attaccante preferito». Ha rischiato di andare all’Inter. «Ero vicino a firmare per l’Inter… ma Dio ha fatto bene: ho dovuto aspettare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 7 maggio 2022) L’Equipe intervista l’attaccante del Milan, Olivier. Parla del suo rapporto con l’Italia. «Avevo 20 anni, mi ero fatto crescere i capelli lunghi, volevo essere come Cannavaro o Nesta. Mio fratello mi regalò la maglia azzurra, quella aderente della Kappa con quel meraviglioso azzurro. Inoltre, dato che la Francia non c’era, ho sostenuto l’Italia ai Mondiali del 1994 e ho pianto quando Roberto Baggio ha sbagliato il rigore in finale. Tuttavia, nella finale del 2006, ero al 100% per Les Bleus!». Il suo sogno era «giocare in Inghilterra», ma se avesse dovuto scegliere di andare in Italia avrebbeil Milan: «Shevchenko era il mio attaccante preferito». Ha rischiato di andare al. «Eroper… ma Dio ha fatto: ho dovuto aspettare ...

