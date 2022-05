Crisanti: «Il virus farà ancora 50-60 mila morti l’anno, gli obblighi non servono: si proteggano i fragili» (Di sabato 7 maggio 2022) L’immunità di gregge «si raggiunge quando mortalità e contagi oscillano, ma nel tempo rimangono sostanzialmente stabili. Questo significa che il tasso di riproduzione del virus Rt è uguale a 1 o intorno a 1. In realtà si sarebbe raggiunta anche prima dei vaccini ma con un costo ancora più alto in termini di decessi. L’immunità di gregge non significa che il virus non circola più, questa è pura fantasia». In un’intervista al Fatto Quotidiano il microbiologo Andrea Crisanti spiega perché con Covid-19 avremo ancora 50-60 mila morti l’anno. E aggiunge che questi vaccini non evitano l’infezione «e questo paradossalmente è un bene: sarebbe molto peggio un vaccino che protegge dall’infezione ma dura solo sei mesi». Rispetto ai numeri delle vittime che ... Leggi su open.online (Di sabato 7 maggio 2022) L’immunità di gregge «si raggiunge quando mortalità e contagi oscillano, ma nel tempo rimangono sostanzialmente stabili. Questo significa che il tasso di riproduzione delRt è uguale a 1 o intorno a 1. In realtà si sarebbe raggiunta anche prima dei vaccini ma con un costopiù alto in termini di decessi. L’immunità di gregge non significa che ilnon circola più, questa è pura fantasia». In un’intervista al Fatto Quotidiano il microbiologo Andreaspiega perché con Covid-19 avremo50-60. E aggiunge che questi vaccini non evitano l’infezione «e questo paradossalmente è un bene: sarebbe molto peggio un vaccino che protegge dall’infezione ma dura solo sei mesi». Rispetto ai numeri delle vittime che ...

