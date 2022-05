Corea del Nord | lanciato missile ' non identificato' sul mar del Giappone Gli Usa | ' Ci attendiamo un test nucleare'

Advertising

Nuovo test missilistico dellaNord che ha lanciato 'un razzo non identificato' verso il marGiappone. Lo riferisce l'agenzia Yonhap, citando fonti militari di Seul. La notizia innesca particolare allarme perché l'...LaNord ha lanciato un proiettile non identificato verso il marGiappone. Lo riferisce l'agenzia Yonhap , citando i militari di Seul. Per il governo di Tokyo si tratta probabilmente di un ...Nuovo test missilistico della Corea del Nord che ha lanciato «un razzo non identificato» verso il mar del Giappone. Lo riferisce l'agenzia Yonhap, citando fonti militari di ...Nuovo test missilistico della Corea del Nord che ha lanciato «un razzo non identificato» verso il mar del Giappone. Lo riferisce l'agenzia Yonhap, citando fonti militari di Seul. La notizia innesca ...