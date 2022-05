Basket, Playoff Serie A2 2021/2022, Cantù-Forlì 77-55: cronaca e tabellino (Di sabato 7 maggio 2022) L’Acqua San Bernardo Cantù ha superato l’Unieuro Forlì per 77-55, in occasione di gara-1 dei quarti di finale dei Playoff della Serie A2 2021/2022 di Basket. La seconda forza del Girone verde ha sostanzialmente dominato la squadra che ha concluso in settima posizione il Girone Rosso; netto ed eloquente successo in termini di risultato e prestazione generale, concretizzata con due elementi fusi in uno soltanto: l’incisività dei singoli e un gioco corale tra i più apprezzabili della categoria. Nei momenti importanti, sempre sotto i riflettori Nikolic da tre e in generale Allen al tiro, per quanto concerne la squadra vincitrice Cantù. Bene invece Bolpin, in generale, per Forlì, sebbene il suo apporto non sia stato abbastanza per tener ... Leggi su sportface (Di sabato 7 maggio 2022) L’Acqua San Bernardoha superato l’Unieuroper 77-55, in occasione di gara-1 dei quarti di finale deidellaA2di. La seconda forza del Girone verde ha sostanzialmente dominato la squadra che ha concluso in settima posizione il Girone Rosso; netto ed eloquente successo in termini di risultato e prestazione generale, concretizzata con due elementi fusi in uno soltanto: l’incisività dei singoli e un gioco corale tra i più apprezzabili della categoria. Nei momenti importanti, sempre sotto i riflettori Nikolic da tre e in generale Allen al tiro, per quanto concerne la squadra vincitrice. Bene invece Bolpin, in generale, per, sebbene il suo apporto non sia stato abbastanza per tener ...

