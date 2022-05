Uomini e Donne: Veronica litiga con il corteggiatore ed interviene lui (Di venerdì 6 maggio 2022) Uomini e Donne: un episodio ha sconvolto gli appassionati del programma di Maria De Filippi. La nuova tronista Veronica Raimondi ha discusso con uno dei suoi corteggiatori, il motivo? Invece di parlare della loro esterna ha preferito chiedere delucidazioni a Matteo. La nuova tronista di Uomini e Donne sta facendo parecchio discutere sul web, dopo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 6 maggio 2022): un episodio ha sconvolto gli appassionati del programma di Maria De Filippi. La nuova tronistaRaimondi ha discusso con uno dei suoi corteggiatori, il motivo? Invece di parlare della loro esterna ha preferito chiedere delucidazioni a Matteo. La nuova tronista dista facendo parecchio discutere sul web, dopo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - poliziadistato : Auguri alle donne ed agli uomini dell' @Esercito Italiano che oggi festeggia il 161° anniversario della fondazione.… - GiuseppeConteIT : Don Peppe Diana non è morto invano, la camorra non avrà la meglio. Ieri a #CasaldiPrincipe ho sentito la voglia di… - AcVo_KA : @LalienoJ @Gyomei_3 la realtà è soggettiva, io starei probabilmente meglio senza donne e tu lo saresti senza uomini, succede - kettjbrown : RT @elvielly: @YoshiIrai @valy_s @fdragoni Altro che contraddittorio, alla fine del monologo il giornalista gli ha augurato buon lavoro… il… -