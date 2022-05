Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri svela chi è (a sorpresa) la donna che lo aveva colpito guardando il programma da casa (Di venerdì 6 maggio 2022) Riccardo Guarneri è uno dei partecipanti più discussi di Uomini e Donne. Il cavaliere del trono over è tornato nel programma da qualche settimana dopo la fine della relazione con Roberta di Padua. Riccardo ha ritrovato anche Ida Platano, con la quale aveva iniziato una burrascosa relazione fuori dagli studi prima di Roberta. La loro complicità all’interno del programma non è passata inosservata e non ha mancato di far discutere. Molti avevano ipotizzato un riavvicinamento tra i due fuori dalla trasmissione ma Riccardo ha smentito seccamente di aver sentito la dama in quest’anno di lontananza dal programma. Inoltre ha anche precisato che oltre ai balli e alle chiacchierate in studio fuori non c’è stato nessun ... Leggi su isaechia (Di venerdì 6 maggio 2022)Guarneri è uno dei partecipanti più discussi di. Il cavaliere del trono over è tornato nelda qualche settimana dopo la fine della relazione con Roberta di Padua.ha ritrovato anche Ida Platano, con la qualeiniziato una burrascosa relazione fuori dagli studi prima di Roberta. La loro complicità all’interno delnon è passata inosservata e non ha mancato di far discutere. Moltino ipotizzato un riavvicinamento tra i due fuori dalla trasmissione maha smentito seccamente di aver sentito la dama in quest’anno di lontananza dal. Inoltre ha anche precisato che oltre ai balli e alle chiacchierate in studio fuori non c’è stato nessun ...

