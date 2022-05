Ultime Notizie – Case italiane sempre più smart, indagine Altroconsumo (Di venerdì 6 maggio 2022) Il mondo virtuale è ormai diventato parte integrante del nostro quotidiano, tanto che le Case degli italiani si stanno adeguando alla nuova realtà dell’Internet delle cose. Questo mercato è in continua espansione e il suo valore assoluto in Italia ammonta attualmente a 650 milioni di euro. Ma quali sono gli oggetti che guidano le vendite della smart home in Italia? Altroconsumo, al fine di rilevare quanti consumatori usufruiscano di oggetti smart, ha condotto un’indagine che coinvolge 1.817 cittadini a cui è stato chiesto se avessero in casa almeno un oggetto con funzionalità intelligente (esclusi smartphone e tablet). LA smart TV È PRESENTE NEL 72% DELLE Case Dai dati dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano emerge che il 46% ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 6 maggio 2022) Il mondo virtuale è ormai diventato parte integrante del nostro quotidiano, tanto che ledegli italiani si stanno adeguando alla nuova realtà dell’Internet delle cose. Questo mercato è in continua espansione e il suo valore assoluto in Italia ammonta attualmente a 650 milioni di euro. Ma quali sono gli oggetti che guidano le vendite dellahome in Italia?, al fine di rilevare quanti consumatori usufruiscano di oggetti, ha condotto un’che coinvolge 1.817 cittadini a cui è stato chiesto se avessero in casa almeno un oggetto con funzionalità intelligente (esclusiphone e tablet). LATV È PRESENTE NEL 72% DELLEDai dati dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano emerge che il 46% ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 48.255 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri 47.039). Le vittime sono 138… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - sole24ore : ?? #Zelensky ha avuto un colloquio con l’ex presidente Usa #Bush, invitandolo in #Ucraina: - VesuvioLive : Aumenti e caro benzina, crollano le vendite alimentari, la proposta di Assoutenti: prezzi amministrati - CorriereCitta : Eva Henger, come sta dopo l’incidente? Le ultime notizie e l’intervento d’urgenza -