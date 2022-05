Rispondere a Conte e Salvini sulle armi a Kiev con la mozione che hanno firmato (Di venerdì 6 maggio 2022) I due leader populisti chiedono a Draghi qual è la linea politica sull'invio delle armi, quali vengono mandate e a chi vanno. È tutta propaganda elettorale: le risposte stanno nell'atto parlamentare che Lega e M5s hanno votato Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 maggio 2022) I due leader populisti chiedono a Draghi qual è la linea politica sull'invio delle, quali vengono mandate e a chi vanno. È tutta propaganda elettorale: le risposte stanno nell'atto parlamentare che Lega e M5svotato

Advertising

HuffPostItalia : Rispondere a Conte e Salvini sulle armi a Kiev con la mozione che hanno firmato - Pabos0 : @marieta99044909 Se e quando si presenteranno le circostanze per rispondere lo farà, come al solito, in sede istitu… - GigiEinaudi : RT @marckuck: Solo gli stupidi e #Orsini credono in difese che non provocano danni in chi aggredisce. La contraerea abbatte gli aerei, le b… - marckuck : Solo gli stupidi e #Orsini credono in difese che non provocano danni in chi aggredisce. La contraerea abbatte gli a… - mrcllznn : @AntonioMarconi4 Un traditore della Patria. Conte deve rispondere ai giudici sui suoi rapporti con Putin -