Rassegna stampa del 6 maggio 2022: Putin e la resa di Azovstal (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ ancora la guerra a tenere banco sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Scambi di accuse tra Russia e Ucraina e missili che continuano a cadere sulle principali città di quest’ultima. Una tregua sembra abbastanza lontana. In Italia tiene banco la questione reddito di cittadinanza anche a chi è possessore di bonus. Infine lo sport con la Roma che va in finale di Conference League e l’inizio del Giro d’Italia. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ ancora la guerra a tenere banco sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Scambi di accuse tra Russia e Ucraina e missili che continuano a cadere sulle principali città di quest’ultima. Una tregua sembra abbastanza lontana. In Italia tiene banco la questione reddito di cittadinanza anche a chi è possessore di bonus. Infine lo sport con la Roma che va in finale di Conference League e l’inizio del Giro d’Italia. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Fprime86 : RT @DiMarzio: #RassegnaStampa | #Buonanotte con le #PrimePagine dei quotidiani sportivi di domani mattina, 6 maggio - forzaroma : Decide #Abraham, Olimpico in delirio. Ora il Feyenoord per alzare la Coppa #ASRoma #RomaLeicester #UECL - firenzeviola_it : RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani - anteprima24 : ** Rassegna stampa del 6 ... ** - forzaroma : In volo con Abraham #ASRoma #RomaLeicester #UECL -