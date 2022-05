Pagelle Genoa Juventus | glaciale Criscito | che errore Kean – VOTI

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 6 maggio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022.: Sirigu 6.5; Hefti 6, Ostigard 6, Bani 6,7.5; Galdames 5 (46? Frendrup 6), Badelj 6; Amiri 7, Melegoni 6.5 (58? Yeboah 6.5), Portanova 6 (58? Ekuban 7); Destro 5.5 (68? Gudmundsson 7). All. Blessin 7.5: Szczesny 6; Cuadrado 5 (60? Alex Sandro 5), Bonucci 5.5, Rugani 5.5, De Sciglio 5; Arthur 5 (60? Zakaria 5), Miretti 6.5 (73? Bernardeschi 5.5), Rabiot 5.5; Dybala 7 (79? Aké sv), Vlahovic 5.5 (73? Morata 5.5),5.5. All. Allegri ...