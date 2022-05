Ora per piercing e mutande ignifughe serve l’autocertificazione: in F1 come al catasto (Di venerdì 6 maggio 2022) mutande in fiamme, 2. La stretta della Formula Uno contro piercing e abbigliamento intimo non ignifugo prende una svolta burocratica. Basta ammennicoli da smidollati. Basta pericolosi boxer incendiabili. Ordine in pista! A partire dalla gara di Miami i team devono autocertificare nei documenti ufficiali che i loro piloti hanno tutto in ordine, mutande e piercing compresi. Il direttore di gara tedesco Niels Wittich ha informato le scuderie prima del Gran Premio in Florida della nuova misura e ha annunciato controlli a campione. Già a metà aprile, in Australia, aveva sottolineato con enfasi ai piloti che gioielli e indumenti non ignifughi sono vietati. I piloti non l’avevano presa benissimo. Gasly aveva risposto sobriamente: “controllatemi il culo, non ho problemi”. Il motivo addotto dalla Fia è che anelli, catenine e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 6 maggio 2022)in fiamme, 2. La stretta della Formula Uno controe abbigliamento intimo non ignifugo prende una svolta burocratica. Basta ammennicoli da smidollati. Basta pericolosi boxer incendiabili. Ordine in pista! A partire dalla gara di Miami i team devono autocertificare nei documenti ufficiali che i loro piloti hanno tutto in ordine,compresi. Il direttore di gara tedesco Niels Wittich ha informato le scuderie prima del Gran Premio in Florida della nuova misura e ha annunciato controlli a campione. Già a metà aprile, in Australia, aveva sottolineato con enfasi ai piloti che gioielli e indumenti non ignifughi sono vietati. I piloti non l’avevano presa benissimo. Gasly aveva risposto sobriamente: “controllatemi il culo, non ho problemi”. Il motivo addotto dalla Fia è che anelli, catenine e ...

