L' Inter ribalta l' Empoli 2-4 e continua a sognare lo scudetto

(Di venerdì 6 maggio 2022) L'non può più sbagliare. Deve vincerle tutte e sperare in uno stop del Milan per risalire al primo posto in classifica in questa volata finale. Determinante la sfida in...

CalcioPillole : L'autogol di Romagnoli e la doppietta di Lautaro Martinez permettono all'Inter di ribaltare lo 0-2 dell'Empoli. Poi… - Gurudelcalcio7 : Ed è 4-2, la pazza inter si prende paura nei primi minuti di partita dove l’Empoli sogna l’impresa, poi la squadra… - Danvesfood : L'inter che la ribalta indica che è tutto scritto - LuigiVanno1 : @DAZN_IT Stefano Borghi : la ribalta l'Inter, la ribalta #Manganiello . Senza vergogna, speriamo che Sky si riprenda la serie A - IononDevo : Grande reazione dell’Inter che in 10 per 68 minuti ribalta lo 0-2. #InterEmpoli -

L'Inter non può più sbagliare. Deve vincerle tutte e sperare in uno stop del Milan per risalire al primo posto in classifica in questa volata finale. Determinante la sfida in anticipo del venerdì ...Il primo anticipo della 36esima giornata di Serie A ha visto l'Inter battere in rimonta l'Empoli per 4-2, con i toscani avanti 0-2 al 28', prendendosi la vetta della classifica a più uno sul Milan ...