(Di venerdì 6 maggio 2022) Roma – “Lodell’exvama senza un progetto di riqualificazione dell’si rischia di tornare punto e a capo in pochi giorni. Il progetto dela Pietralata potrebbe essere esteso anche all’exper riqualificare un’e dare sviluppo a tutto il quadrante di Roma Est.” “È necessario un censimento cittadino degli insediamenti spontanei e di chi ci vive con un progetto alloggiativo. È necessario un controllo più attento del territorio, per risolvere anche altre situazioni a rischio come quelle del viadotto dei Presidenti, lungo gli argini dell’Aniene, sotto i ponti dell’Olimpica o alle pendici d Monte Mario.” “Senza un progetto alternativo di ospitalità per senza tetto, si rischia il solito gioco a rimpiattino: si sgombera ...

Advertising

Scintilla0374 : @TheGreg908 @rubio_chef @domenicofaranda Gregorio sai bene che 'mo la sfonno' significa 'ora le faccio il mazzo' (v… - lucaemmemakeup : @EnricoLetta @Tg3web Sono anni che parlate di mezzi pubblici,,oggi 40 minuti Gregorio Settimo fate sto contratti e… -

RomaDailyNews

... è un'enoteca con cucina dove trascorrere una piacevole serata primaverile mangiando, tra un ... Casale della Ioria, Cincinnato, Marco Carpineti e dalla Campania Fonzone e Feudi di San. E ...... si coordinaanche Podestà al 53' ma la volée è alta. La doccia fredda per il Ravenna arriva ... A disp.:, Gurini, Bonafede, Merlonghi. All.: Stefano Protti. Ravenna Football Club 1913: ... LC, De Gregorio: bene sgombero Ex Penicillina, ora inserire area nel Tecnopolo - RomaDailyNews Per questo chiediamo all'assessora Alfonsi, che si era assunta la responsabilità di dire ché il cane stava bene, di ordinare una autopsia ... concludono Novi e De Gregorio, nel frattempo abbiamo ...Un "fulmine a ciel sereno", dicono i dipendenti: «Contratti di solidarietà per 4 anni per rilanciare lo stabilimento: nessuno ha mai parlato di chiusura» REGGIO CALABRIA – A San Gregorio, estrema peri ...