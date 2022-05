Inter | Eto’o | “Può ancora vincere lo scudetto | tutto è possibile nel calcio”

(Di venerdì 6 maggio 2022) “L’puòlo? Non vedo perché no, l’è una delle squadre più importanti del campionato. Deve avere una mentalità sempre vincente, fino all’ultimo secondonel. Spero che vinca”. Lo ha detto il presidente della Federdel Camerun, Samuel, parlando della lottatrae Milan: “La differenza tra le grandi squadre e quelle normali è proprio quello, che fino alla fine si deve farepere l’è una delle squadre più importanti del Mondo”. SportFace.

Advertising

FcInterNewsit : Eto’o: “Scudetto? L’Inter è grande, deve crederci” ???? ???????? - Jhosne_09 : RT @FcInterNewsit: Eto’o: “Scudetto? L’Inter è grande, deve crederci” ???? ???????? - fabioandrabund1 : RT @FcInterNewsit: Eto’o: “Scudetto? L’Inter è grande, deve crederci” ???? ???????? - SpazioInter : Eto'o ci crede: 'Mi auguro una cosa per l'Inter!' - - IMEPICBROZO : RT @FcInterNewsit: Eto’o: “Scudetto? L’Inter è grande, deve crederci” ???? ???????? -

sullo scudetto: "Non vedo perché non possa farcela l'". Le dichiarazioni dell'ex attaccante nerazzurro Samuelè a Milano per presentare l'Integration Heroes Match Le parole dell'...Commenta per primo A margine della presentazione dell' Integration Heroes Match , l'ex campione dell'Samuelha parlato ai cronisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.com: 'E' un modo di dire al mondo che siamo tutti uguali, dire che il fondo va oltre e dà più opportunità di ...