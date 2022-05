Giro d’Italia 2022, Giacomo Nizzolo realista sulla prima tappa: “Arrivo troppo difficile per uno sprinter” (Di venerdì 6 maggio 2022) Mancano poche ore allo start ufficiale del Giro d’Italia 2022. La capitale ungherese Budapest apre le porte ad alcuni dei corridori più forti del globo mettendo in palio la prima, ambitissima maglia rosa: sul traguardo di Visegrad il vincitore di tappa farà bottino pieno e sono diversi gli atleti in lizza per il successo. Non si considera uno dei favoriti Giacomo Nizzolo, trionfatore nella classifica a punti nel 2015 e nel 2016 ma ancora a caccia dell’acuto nella manifestazione italica. Il finale presenta pendenze vicine al 5% e diversi sprinter rischiano di essere tagliati fuori sulle rampe dello strappetto conclusivo. “Onestamente, penso che l’Arrivo di oggi sia troppo difficile per un velocista. Ma ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Mancano poche ore allo start ufficiale del. La capitale ungherese Budapest apre le porte ad alcuni dei corridori più forti del globo mettendo in palio la, ambitissima maglia rosa: sul traguardo di Visegrad il vincitore difarà bottino pieno e sono diversi gli atleti in lizza per il successo. Non si considera uno dei favoriti, trionfatore nella classifica a punti nel 2015 e nel 2016 ma ancora a caccia dell’acuto nella manifestazione italica. Il finale presenta pendenze vicine al 5% e diversirischiano di essere tagliati fuori sulle rampe dello strappetto conclusivo. “Onestamente, penso che l’di oggi siaper un velocista. Ma ...

