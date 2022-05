Draghi e Zuckerberg a tu per tu, a parlar di niente (e di Elodie) (Di venerdì 6 maggio 2022) Ecco il resoconto (dettagliato) dell’incontro tra il presidente Mario Draghi e Mark Zuckerberg. “Ciao Mario!”, “Ciao Mark!” (si danno del tu dai tempi della Bce). Draghi: “Mark, perché non parliamo di niente?”.Zuckerberg: “Che bello! Finalmente! Ci sto! Fissiamo il muro per almeno un discreto lasso di tempo”.Draghi: “Andiamo nell’altra stanza, che c’è un arazzo restaurato da far paura. Fissiamo quello”. Finita questa fase molto bella, Zuckerberg fa: “Mariolone, devo farti una confidenza, ho visto un videoclip di un’artista italiana. Mi sono innamorato da non riuscire a prendere sonno”.Draghi: “Sarà Elodie! E’ il video di ‘Bagno a mezzanotte’, che tanti vanno a cercare su Google e cercano ‘Un bacio a mezzanotte’ e gli viene fuori il ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 6 maggio 2022) Ecco il resoconto (dettagliato) dell’incontro tra il presidente Marioe Mark. “Ciao Mario!”, “Ciao Mark!” (si danno del tu dai tempi della Bce).: “Mark, perché non parliamo di?”.: “Che bello! Finalmente! Ci sto! Fissiamo il muro per almeno un discreto lasso di tempo”.: “Andiamo nell’altra stanza, che c’è un arazzo restaurato da far paura. Fissiamo quello”. Finita questa fase molto bella,fa: “Mariolone, devo farti una confidenza, ho visto un videoclip di un’artista italiana. Mi sono innamorato da non riuscire a prendere sonno”.: “Sarà! E’ il video di ‘Bagno a mezzanotte’, che tanti vanno a cercare su Google e cercano ‘Un bacio a mezzanotte’ e gli viene fuori il ...

Advertising

ladyonorato : Mi chiedo: perché il nostro governo dovrebbe sostenere uno “sforzo congiunto” per far partire il METAVERSO??Zuckerb… - Agenzia_Ansa : Mark Zuckerberg a palazzo Chigi. Il fondatore di Facebook e presidente e ad di Meta ha incontrato il presidente del… - pietroraffa : ?? Il presidente del Consiglio Mario #Draghi riceverà domani a Palazzo Chigi il fondatore di Facebook e ceo di Meta, Mark #Zuckerberg - bovolentamirko1 : RT @IlariaBifarini: Zuckerberg ricevuto a Palazzo Chigi da Draghi e Colao per parlare di Metaverso e investimenti. Si accelera verso la IV… - Pinucci02333949 : RT @AlbertoContri: Zuckerberg incontra Draghi e Colao per concordare azioni sul Metaverso: il più avanzato progetto transumanista che inte… -