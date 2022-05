Covid | in autunno le vaccinazioni contro le varianti

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Ema verso l’approvazione in settembre dei vaccini ricalibrati su Omicron. Cavaleri: “Per poter cominciare ca… - marisameli2 : RT @fattoquotidiano: Covid, Ema verso l’approvazione in settembre dei vaccini ricalibrati su Omicron. Cavaleri: “Per poter cominciare campa… - Nutizieri : Vaccino e quarta dose, Donini: 'Quando sarà pronto in autunno, Emilia-Romagna lo farà' - MatMaz72 : RT @5Ricomincio: - 5Ricomincio : -

La Nuova Sardegna

L'annuncio dell'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) rafforza la speranza di poter affrontare il ritorno della stagione fredda con nuove armi, ancora piu' efficaci, nel combattere una pandemia 6 ...Ecco chi rischia di più Tanti casi di reinfezione da, nelle scuole rispuntano come funghi i ... In attesa che "inarrivi il vaccino aggiornato per le varianti", la raccomandazione resta ... Covid, lotta alle varianti: in autunno nuova campagna di vaccinazione L'annuncio dell'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) rafforza la speranza di poter affrontare il ritorno della stagione fredda con nuove armi, ..."In valori assoluti, non abbiamo numeri alti di somministrazioni di quarte dosi di vaccino, ma l'Emilia-Romagna è comunque la prima Regione in Italia". Lo ha sottolineato, a margine di una conferenza ...