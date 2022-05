Atletica, a che ora corre Filippo Tortu a Nairobi e dove vederlo in tv: programma e streaming (Di venerdì 6 maggio 2022) C’è grande attesa per il derby italico tra Filippo Tortu e Marcell Jacobs in programma domani, sabato 7 maggio, a Nairobi (Kenya). I due velocisti che hanno contribuito all’oro olimpico nella 4×100 si sfideranno al Kip Keino Classic, meeting valevole come tappa del World Continental Tour. Trattasi del debutto stagionale all’aperto per entrambi, con il 23enne brianzolo che scenderà in pista per la prima volta in assoluto in questo 2022 (Jacobs invece è reduce dallo splendido oro mondiale indoor nei 60 metri). Gli avversari più temibili dovrebbero essere lo statunitense Fred Kerley (argento ai Giochi) e il keniano Ferdinand Omanyala, detentore del record africano sulla distanza (9.77). Vale la pena segnalare che si correrà a 1800 metri sul livello del mare, motivo per cui è lecito attendersi una grande ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) C’è grande attesa per il derby italico trae Marcell Jacobs indomani, sabato 7 maggio, a(Kenya). I due velocisti che hanno contribuito all’oro olimpico nella 4×100 si sfideranno al Kip Keino Classic, meeting valevole come tappa del World Continental Tour. Trattasi del debutto stagionale all’aperto per entrambi, con il 23enne brianzolo che scenderà in pista per la prima volta in assoluto in questo 2022 (Jacobs invece è reduce dallo splendido oro mondiale indoor nei 60 metri). Gli avversari più temibili dovrebbero essere lo statunitense Fred Kerley (argento ai Giochi) e il keniano Ferdinand Omanyala, detentore del record africano sulla distanza (9.77). Vale la pena segnalare che sirà a 1800 metri sul livello del mare, motivo per cui è lecito attendersi una grande ...

