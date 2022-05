Assegno unico con Reddito di cittadinanza: requisiti, importi e pagamento Inps (Di venerdì 6 maggio 2022) L’Assegno unico Universale si pone come una misura di sostegno economico alle famiglie con figli a carico minorenni, maggiorenni fino a ventuno anni o disabili senza limiti di età. Il Decreto legislativo 29 dicembre 2021 numero 230, con cui si è introdotto l’AUU a decorrere dallo scorso 1° marzo, prevede espressamente (articolo 7 comma 2) il riconoscimento dell’Assegno anche ai beneficiari del Reddito di cittadinanza. Questi ultimi, in deroga ai principi generali per la richiesta e il pagamento della prestazione, ricevono l’Assegno d’ufficio attraverso un’integrazione della quota mensile di Reddito accreditata sulla cosiddetta “Carta RdC”. Al fine di chiarire numerosi aspetti riguardanti la verifica dei requisiti, il calcolo ed il ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 6 maggio 2022) L’Universale si pone come una misura di sostegno economico alle famiglie con figli a carico minorenni, maggiorenni fino a ventuno anni o disabili senza limiti di età. Il Decreto legislativo 29 dicembre 2021 numero 230, con cui si è introdotto l’AUU a decorrere dallo scorso 1° marzo, prevede espressamente (articolo 7 comma 2) il riconoscimento dell’anche ai beneficiari deldi. Questi ultimi, in deroga ai principi generali per la richiesta e ildella prestazione, ricevono l’d’ufficio attraverso un’integrazione della quota mensile diaccreditata sulla cosiddetta “Carta RdC”. Al fine di chiarire numerosi aspetti riguardanti la verifica dei, il calcolo ed il ...

