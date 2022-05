Vecchie canaglie | la recensione | il The Expendables della commedia italiana

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ladi: l'opera prima di Chiara Sani, al cinema dal 5 maggio, vede Lino Banfi in un ruolo molto particolare, accanto ad altre glorie di quel cinema comico italiano di un tempo, come Andrea Roncato, Pippo Santonastaso, Andy Luotto e Luigi Cogliandro. È sempre bello rivedere un volto a cui vuoi bene, e ritrovare sullo schermo un grandecome Lino Banfi è un piacere. Nelladi, l'opera prima di Chiara Sani, in uscita al cinema il 5 maggio, vi racconteremo come il nonno d'Italia recita in un ruolo molto particolare, accanto ad altre glorie di quel cinema comico italiano e quel cabaret di un tempo, come Andrea Roncato, Pippo Santonastaso, Andy Luotto e Luigi ...