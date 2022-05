Traffico Roma del 05-05-2022 ore 10:00 (Di giovedì 5 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto code per Traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra salario Tiburtina ed ancora seguire tra Prenestina e doppia coda anche in via Tiburtina Urbano della A24 33 raccordo e la tangenziale est incolonnamenti sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico segnalati dalla polizia locale rallentamenti per un incidente in via di Boccea altezza incrocio con via di Torrevecchia trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo e via dei Due Ponti analoga situazione sulla via Salaria concludi tra la motorizzazione civile l’aeroporto dell’Urbe in centro una nuova fase dei lavori di riqualificazione in via Capo le Case deviazioni per i bus della linea 100 lavori sulla via Pontina con code tra il raccordo e Castel di Decima in direzione di ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra salario Tiburtina ed ancora seguire tra Prenestina e doppia coda anche in via Tiburtina Urbano della A24 33 raccordo e la tangenziale est incolonnamenti sulla stessa tangenziale Tra via Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico segnalati dalla polizia locale rallentamenti per un incidente in via di Boccea altezza incrocio con via di Torrevecchia trafficata la via Flaminia con code tra il raccordo e via dei Due Ponti analoga situazione sulla via Salaria concludi tra la motorizzazione civile l’aeroporto dell’Urbe in centro una nuova fase dei lavori di riqualificazione in via Capo le Case deviazioni per i bus della linea 100 lavori sulla via Pontina con code tra il raccordo e Castel di Decima in direzione di ...

