Talk show Rai, parla l’ad Fuortes: “Non penso che gli ospiti debbano essere retribuiti. E credo che la formula sia più adatta all’intrattenimento” (Di giovedì 5 maggio 2022) “Stiamo ragionando in azienda su eventuali policy, personalmente penso che l’ospite che partecipa non debba ricevere un emolumento, ma ciò andrà discusso con il direttore e con il consiglio”, queste le parole pronunciate da Carlo Fuortes durante la sua audizione in commissione di Vigilanza Rai. Uno stop ai gettoni di presenza per gli ospiti dei Talk show, un cambio di passo ipotizzato dall’amministratore delegato della Rai dopo le polemiche delle scorse settimane sul caso Orsini, più in generale sui compensi agli esperti e sulle voci ritenute filo-putiniane. “Negli ultimi anni c’è stato un abuso dell’utilizzo del format del Talk-show nella televisione pubblica, ma non credo che il Talk-show sia la forma ideale per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) “Stiamo ragionando in azienda su eventuali policy, personalmenteche l’ospite che partecipa non debba ricevere un emolumento, ma ciò andrà discusso con il direttore e con il consiglio”, queste le parole pronunciate da Carlodurante la sua audizione in commissione di Vigilanza Rai. Uno stop ai gettoni di presenza per glidei, un cambio di passo ipotizzato dall’amministratore delegato della Rai dopo le polemiche delle scorse settimane sul caso Orsini, più in generale sui compensi agli esperti e sulle voci ritenute filo-putiniane. “Negli ultimi anni c’è stato un abuso dell’utilizzo del format delnella televisione pubblica, ma nonche ilsia la forma ideale per ...

Advertising

riotta : No ai talk show con le marionette di Putin e i loro pupari #PutinVersteher italiani si dice ora: bene, meglio tardi… - martaottaviani : Nelle ultime settimane, ho rifiutato tutto gli inviti che mi sono arrivati dai talk show, @zona_bianca in testa. St… - repubblica : No ai talk-show, il rifiuto dei ricercatori: “Mai piu' in tv coi propagandisti russi” - valerianom1948 : DOVREMMO aprire e firmare TUTTI una PETIZIONE contro i TALK SHOW che sono solo SHOW ed il Talk e' vuoto di contenuti! - FQMagazineit : Talk show Rai, parla l’ad Fuortes: “Non penso che gli ospiti debbano essere retribuiti. E credo che la formula sia… -