Quali unghie sono più adatte alla forma delle tue mani? Scoprilo così! (Di giovedì 5 maggio 2022) Non sai se la forma delle unghie che hai scelto sia la migliore per le tue dita o per le tue mani? Scopriamolo insieme. Quante volte ti sarai confrontata con le tue amiche o avrai spulciato i social per ottenere dei consigli sulla forma delle tue unghie? Ma forse non sai che la risposta ai L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 5 maggio 2022) Non sai se lache hai scelto sia la migliore per le tue dita o per le tue? Scopriamolo insieme. Quante volte ti sarai confrontata con le tue amiche o avrai spulciato i social per ottenere dei consigli sullatue? Ma forse non sai che la risposta ai L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

ourseronde : @mavih_ @janie_tangerine E lì mi trovi d’accordo, ma allora dimmi dov’è l’altra persona non nazista alle quali vogl… - PatriziaCaronna : @mariposa034 @DelgeIl Magari lo sono,ma devo avere un obiettivo come dico io. I piedi ai quali pensavo sono brutti… - pappagallofuxia : @Peperina731 Unghie?!?!? Quali unghie scusa? ???????? - Mauro207985061 : @Peperina731 Quali unghie???? - xmidnightsvn : @indecisx potrebbe avere effetti indesiderati quali urlare in corridoio dopo aver mangiato per farlo sapere a tutti… -