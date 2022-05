Pd, Alessio D’Amato in corsa per la Regione Lazio. Piace a Letta, ma sul territorio è già guerriglia (Di giovedì 5 maggio 2022) Le primarie non si sa se si faranno, anche alla luce delle incertezze sulle alleanze. Ma, nel caso la proposta di Nicola Zingaretti dovesse concretizzarsi, lui ci sarà: Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, ha così formalmente annunciato la sua volontà di correre come governatore, della quale per altro si parla da mesi e mesi. Dalla sua ha la notorietà che gli è venuta dall’aver gestito la pandemia e dall’averlo fatto non peggio di altri. Contro ha che, se a quanto pare non disPiacerebbe a Enrico Letta, un po’ meno lo digeriscono i notabili dem sul territorio, che vorrebbero puntare su Daniele Leodori, attuale vicepresidente della giunta e di fatto facente funzione di presidente nella fase in cui Zingaretti è stato segretario del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Le primarie non si sa se si faranno, anche alla luce delle incertezze sulle alleanze. Ma, nel caso la proposta di Nicola Zingaretti dovesse concretizzarsi, lui ci sarà:, assessore alla Sanità della, ha così formalmente annunciato la sua volontà di correre come governatore, della quale per altro si parla da mesi e mesi. Dalla sua ha la notorietà che gli è venuta dall’aver gestito la pandemia e dall’averlo fatto non peggio di altri. Contro ha che, se a quanto pare non disrebbe a Enrico, un po’ meno lo digeriscono i notabili dem sul, che vorrebbero puntare su Daniele Leodori, attuale vicepresidente della giunta e di fatto facente funzione di presidente nella fase in cui Zingaretti è stato segretario del ...

