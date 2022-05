Nicola: «Non mi sento più salvo di prima, adesso viene il difficile» (Di giovedì 5 maggio 2022) . Le parole del tecnico della Salernitana Davide Nicola a DAZN dopo Salernitana-Venezia. DISCORSO ALLA SQUADRA – «Che domenica c’è da giocare, perché c’è una partita davvero tosta. Per noi è stato impegnativo recuperare, ma in questi giorni la differenza l’ha fatto lo staff medico. Volevamo limare il gap e l’abbiamo fatto, siamo soddisfatti e ora c’è una gara tosta. Oggi era difficile, il Venezia ha qualità. Abbiamo speso molto, ma sono contento perché la partita è stata quasi sempre in controllo». CLASSIFICA – «A me non interessa. Non penso di avere più possibilità di salvezza in questo momento così come non pensavo di avere meno prima.. adesso viene il difficile perché dovremo esprimere noi stessi senza pensare al risultato. I ragazzi meriterebbero questo risultato per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) . Le parole del tecnico della Salernitana Davidea DAZN dopo Salernitana-Venezia. DISCORSO ALLA SQUADRA – «Che domenica c’è da giocare, perché c’è una partita davvero tosta. Per noi è stato impegnativo recuperare, ma in questi giorni la differenza l’ha fatto lo staff medico. Volevamo limare il gap e l’abbiamo fatto, siamo soddisfatti e ora c’è una gara tosta. Oggi era, il Venezia ha qualità. Abbiamo speso molto, ma sono contento perché la partita è stata quasi sempre in controllo». CLASSIFICA – «A me non interessa. Non penso di avere più possibilità di salvezza in questo momento così come non pensavo di avere meno..ilperché dovremo esprimere noi stessi senza pensare al risultato. I ragazzi meriterebbero questo risultato per ...

