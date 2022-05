Moto2, Romano Fenati viene licenziato dalla Speed Up con effetto immediato (Di giovedì 5 maggio 2022) Prosegue l’idiosincrasia di Romano Fenati con la Moto2. Mentre nella classe più leggera il pilota ascolano ha saputo togliersi spesso soddisfazioni anche importanti, nella categoria mediana (nelle due occasioni nelle quali vi ha corso) invece le cose sono sempre andate in maniera più difficoltosa. Ultima occasione in ordine di tempo il brusco licenziamento del nostro portacolori da parte del team Speed Up. La notizia è di quelle che fanno rumore e sancisce la immediata risoluzione del rapporto fra la Casa vicentina ed il pilota nativo di Ascoli. Lo si legge nel comunicato emesso dal team che, proprio in questo 2022, aveva messo sotto contratto il classe 1996: “La Speed Up comunica la chiusura del contratto con il pilota Romano Fenati”. Poche parole che confermano la ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Prosegue l’idiosincrasia dicon la. Mentre nella classe più leggera il pilota ascolano ha saputo togliersi spesso soddisfazioni anche importanti, nella categoria mediana (nelle due occasioni nelle quali vi ha corso) invece le cose sono sempre andate in maniera più difficoltosa. Ultima occasione in ordine di tempo il brusco licenziamento del nostro portacolori da parte del teamUp. La notizia è di quelle che fanno rumore e sancisce la immediata risoluzione del rapporto fra la Casa vicentina ed il pilota nativo di Ascoli. Lo si legge nel comunicato emesso dal team che, proprio in questo 2022, aveva messo sotto contratto il classe 1996: “LaUp comunica la chiusura del contratto con il pilota”. Poche parole che confermano la ...

