L'ad Rai Fuortes dice che i talk-show sono abusati e che i giornalisti non possono improvvisare su qualsiasi tema (Di giovedì 5 maggio 2022) Carlo Fuortes, amministratore delegato della Rai, è stato durissimo sui talk-show e sul dibattito che, in questi giorni, si sta alimentando a proposito del racconto televisivo (anche nel servizio pubblico) legato alla guerra in Ucraina. Le parole dell'ad entrano a gamba tesa sull'argomento durante l'audizione in Commissione di Vigilanza: «Il talk-show non è il format ideale: c'è stato un abuso di questa forma che invece è molto adatta all'intrattenimento su temi leggeri e non su temi importanti come quelli politici e culturale. L'idea di chiamare giornalisti, operatori, scienziati a improvvisare su qualsiasi tema non credo possa fare un buon servizio pubblico».

