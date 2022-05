Kishida arriva a Roma con un messaggio | Russia e Cina sono uguali

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 5 maggio 2022) “Si chiameranno tra loro Fumio e Mario. Sai, Draghi è molto popolare in Giappone, per via di Super Mario”. La delegazione del Kantei, il palazzo del governo di Tokyo, che accompagna il primo ministro giapponese nella sua visita aci tiene a sottolineare l’inusuale protocollo di chiamarsi per nome – nella tradizione giapponese soltanto i parenti più stretti usano il nome personale, tutti gli altri usano il cognome. Fumio, capo del governo di Tokyo dall’autunno del 2021, ieri era aper incontrare Papa Francesco, il segretario di stato della Santa sede Pietro Parolin e poi il presidente del Consiglio Draghi, ma la visita è stata più diplomatica e politica che operativa. Durante le dichiarazioni alla stampa, Draghi ha ringraziato il Giappone per aver accettato nelle prime fasi della guerra della...