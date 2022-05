Isola dei Famosi 2022, Beatriz Marino prova a conquistare Roger Balduino mentre Estefanía Bernal non c’è (Di giovedì 5 maggio 2022) Beatriz Marino vuole riconquistare Roger Balduino mentre Estefanía Bernal, dopo l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi 2022, è finita su Playa Sgamada. All'Isola dei Famosi 2022 la relazione tra Roger Balduino e Estefanía Bernal è in pericolo: nell'ultima puntata a Playa Palapa è sbarcata Beatriz Marino, ex del modello brasiliano. Estefanía, esiliata a Playa Sgamada, nel frattempo sente il bisogno di parlare con Balduino per capire cosa sta succedendo. L'ultima puntata dell'Isola dei ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 maggio 2022)vuole ri, dopo l'ultima puntata de L'dei, è finita su Playa Sgamada. All'deila relazione traè in pericolo: nell'ultima puntata a Playa Palapa è sbarcata, ex del modello brasiliano., esiliata a Playa Sgamada, nel frattempo sente il bisogno di parlare conper capire cosa sta succedendo. L'ultima puntata dell'dei ...

