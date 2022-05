Advertising

sportli26181512 : Inter, occasione #Correa: non c’è più tempo per perdersi: Stagione con pochi acuti quella dell’ex laziale: il Tucu,… - MarcoaldiMM : @Vink901 @GiAdUzZoLa90 Nessuno schifo. Sono solo i presupposti che una Juve mediocre. Quella che verrà. Quella in c… - ACMilanInside_ : Zaccheroni: “Il Milan ha l’occasione della vita, ma l’Inter ha più obbligo di vincere” - sportli26181512 : Corsa scudetto, Zaccheroni: 'I giocatori del Milan hanno l’occasione della vita': In merito alla corsa scudetto tra… - VELOSPORT1960 : -

MILANO - Manca poco, ma è ancora in tempo. Già, Correa è ancora in tempo per mettere la sua firma sulla stagione. Gli restano solo 4 partite, con in palio però ben due trofei , per riuscirci. Del ......invece è sempre visto come uno da sottopagare o non pagare del tutto alla prima. Come se ... Occorre un tavolo- istituzionale, per garantire a questo settore di vivere di sogni e di ...PNRR, incentivi fiscali e fondi europei rappresentano un'occasione storica per la realizzazione di nuove infrastrutture strategiche e la rigenerazione del patrimonio edilizio pubblico e privato. È la ...Juve e Inter si affronteranno in finale di Coppa Italia per la terza volta nella propria storia, dopo i precedenti del 1959 e del 1965, con un successo a testa: 4-1 per i nerazzurri a Milano nella ...