Il femminicidio in Italia: se mi lasci, ti uccido (Di giovedì 5 maggio 2022) L’ultimo femminicidio in ordine di tempo è avvenuto il 5 maggio 2022, compiuto da Alessandro Maja di 57 anni. In realtà quello che è avvenuto tra le mura domestiche è una vera e propria strage familiare, probabilmente pianificata, perché a quanto pare, la coppia sarebbe stata in crisi da tempo. L’uomo ha disposto sul tavolo da cucina le armi con cui aveva deciso di sterminare la sua famiglia: un cacciavite, un martello, un trapano e un coltello. Quattro arnesi, quattro proprio come loro, la moglie Stefania Pivetta, la figlia Giulia di 16 anni, il figlio Nicolò di 23, e infine lui, l’autore della carneficina. I vicini di casa sono stati svegliati dalle urla ed hanno sentito pronunciare la frase: “Li ho uccisi tutti, bastardi”, urlata proprio dal Maja, che in pieno delirio di onnipotenza si vantava di “esserci riuscito”, ricoperto dal sangue dei suoi congiunti, e, solo ... Leggi su dilei (Di giovedì 5 maggio 2022) L’ultimoin ordine di tempo è avvenuto il 5 maggio 2022, compiuto da Alessandro Maja di 57 anni. In realtà quello che è avvenuto tra le mura domestiche è una vera e propria strage familiare, probabilmente pianificata, perché a quanto pare, la coppia sarebbe stata in crisi da tempo. L’uomo ha disposto sul tavolo da cucina le armi con cui aveva deciso di sterminare la sua famiglia: un cacciavite, un martello, un trapano e un coltello. Quattro arnesi, quattro proprio come loro, la moglie Stefania Pivetta, la figlia Giulia di 16 anni, il figlio Nicolò di 23, e infine lui, l’autore della carneficina. I vicini di casa sono stati svegliati dalle urla ed hanno sentito pronunciare la frase: “Li ho uccisi tutti, bastardi”, urlata proprio dal Maja, che in pieno delirio di onnipotenza si vantava di “esserci riuscito”, ricoperto dal sangue dei suoi congiunti, e, solo ...

OdessaPICCOLA : RT @Versi_del_Tempo: In Italia il giornalismo è ignobile: un uomo massacra la famiglia ed un quotidiano, ritenuto il più autorevole del Pae… - Versi_del_Tempo : In Italia il giornalismo è ignobile: un uomo massacra la famiglia ed un quotidiano, ritenuto il più autorevole del… - annideiricordi : RT @ChiranAngelgela: Il'famoso architetto'che ha ucciso a martellate moglie e figlia e ridotto in fin di vita il figlio,tentando poi il sui… - ChiranAngelgela : Il'famoso architetto'che ha ucciso a martellate moglie e figlia e ridotto in fin di vita il figlio,tentando poi il… - Marte7983 : RT @NinoCom5786: Oggi è la giornata mondiale della libertà di stampa, l'Italia è al 58° posto in mezzo ai paesi africani. E già si vede co… -