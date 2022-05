Finalmente la svolta per Pietro Masotti: “Prenderà il suo posto”, è rivoluzione sul set del Paradiso (Di giovedì 5 maggio 2022) Novità sono in arrivo per l’attore Pietro Masotti dal set della settima e nuova stagione de Il Paradiso delle Signora: l’ultima ipotesi Pietro Masotti è Marcello Barbieri (screenshot RaiPlay)Si è da poco conclusa la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ma il cast della nota soap opera sarà a breve di nuovo sul set. Da questo mese di maggio prenderanno infatti il via le riprese della settima stagione in programma su Rai 1 a partire dal prossimo mese di settembre. Tante le conferme ed i ritorni a partire dal personaggio di Marcello Barbieri che sarà interpretato ancora una volta da Pietro Masotti. L’attore con un post sul suo personale profilo Instagram ha annunciato per il suo personaggio alcune importanti novità. Con ogni probabilità, Marcello ... Leggi su direttanews (Di giovedì 5 maggio 2022) Novità sono in arrivo per l’attoredal set della settima e nuova stagione de Ildelle Signora: l’ultima ipotesiè Marcello Barbieri (screenshot RaiPlay)Si è da poco conclusa la sesta stagione de Ildelle Signore ma il cast della nota soap opera sarà a breve di nuovo sul set. Da questo mese di maggio prenderanno infatti il via le riprese della settima stagione in programma su Rai 1 a partire dal prossimo mese di settembre. Tante le conferme ed i ritorni a partire dal personaggio di Marcello Barbieri che sarà interpretato ancora una volta da. L’attore con un post sul suo personale profilo Instagram ha annunciato per il suo personaggio alcune importanti novità. Con ogni probabilità, Marcello ...

Advertising

Roby_Uan : Finalmente gli assetti mondiali sono ad una svolta. Go #Ciccone, go! - Mazzettierica1 : ???Appennino, Mazzetti (FI): 'Forza Italia promotrice svolta su politiche montagna' 'La #montagna ha finalmente ot… - tizianocavani : @GermanoDottori Patrimoniale+lotta vera all'evasione, e sarebbe ora. C'è voluta una guerra, ma finalmente sarebbe una svolta. - davided81 : La svolta è dare il #David67 per la Migliore Acconciatura ad un mezzo pelato, questo è un bel messaggio finalmente - Heraldoverona : Dopo un avvio di campionato altalenante, finalmente #FrancescoBagnaia è riuscito a dare una svolta al proprio mondi… -