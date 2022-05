Fabrizio Corona denunciato da una donna sposata? Spunta una tentata estorsione (Di giovedì 5 maggio 2022) Fabrizio Corona fa costantemente parlare di sè nonostante sia lontano della televisione. L’ultima notizia è ancora una volta negativa e lo vede coinvolto in un’accusa piuttosto seria. Come fa sapere Vippy, l’ex re dei paparazzi sarebbe stato denunciato da una donna sposata. La dinamica avrebbe portato Corona a ricattare la diretta interessata col fine di non pubblicare un video intimo da egli stesso girato. Tuttavia, l’imprenditore nega tutto con prove in mano. Fabrizio Corona: altri guai giudiziari Sembra proprio che i problemi di legge non finiscano mai per Fabrizio Corona, accusato di recente per due reati alquanto importanti. Stiamo parlando, infatti, di tentata estorsione e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 5 maggio 2022)fa costantemente parlare di sè nonostante sia lontano della televisione. L’ultima notizia è ancora una volta negativa e lo vede coinvolto in un’accusa piuttosto seria. Come fa sapere Vippy, l’ex re dei paparazzi sarebbe statoda una. La dinamica avrebbe portatoa ricattare la diretta interessata col fine di non pubblicare un video intimo da egli stesso girato. Tuttavia, l’imprenditore nega tutto con prove in mano.: altri guai giudiziari Sembra proprio che i problemi di legge non finiscano mai per, accusato di recente per due reati alquanto importanti. Stiamo parlando, infatti, die ...

