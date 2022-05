Ex generali e spie del Kgb pronti al colpo di Stato | addio a Putin e alla guerra sbagliata

(Di giovedì 5 maggio 2022) Nuove voci su un possibilediin Russia si rincorrono nel mondo dei media europei e vengono messe in evidenza su un articolo dell'Avvenire. Come riferito alcuni exe alti funzionari del Kgb, il servizio segreto sovietico, sonoa prendere il potere e a togliere Vladimirsua poltrona, con il primo obiettivo di finire immediatamente lain Ucraina, considerata un errore strategico e un disastro economico. La situazione pernon si presenta facile, visto che alcuni alti ufficiali del servizio di sicurezza Fsb sono frustrati per la mancanza di progressi militari in Ucraina, un sentimento comune ad alcunied ex comandanti dell'esercito. L'Avvenire però ha le idee chiare: ...

Come riferito alcuni ex generali e alti funzionari del Kgb, il servizio segreto sovietico, sono pronti a prendere il potere e a togliere Vladimir Putin dalla sua poltrona, con il primo obiettivo di ...Il quartiere generale di Mosca ha un problema strategico: aerei spia e satelliti Nato permettono a Kiev di anticipare le sue mosse. Per questo deve inventare una tattica per colpire di sorpresa.