Eurovision Song Contest 2022, annunciata un'ospite speciale durante la finale (Di giovedì 5 maggio 2022) La macchina organizzativa di Eurovision Song Contest 2022 non si ferma. Dopo l'annuncio di due ospiti d'eccezione, arriva una terza cantante che conosce molto bene quella kermesse. Eurovision Song Contest, la terza ospite della kermesse L'Eurovision Song Contest 2022 si svolge a Torino dal 10 al 14 maggio. I conduttori saranno Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Come annunciato, i conduttori della kermesse oltre a portare avanti la conduzione intratterranno i telespettatori e i paesi in gara con delle performance. Nei giorni scorsi, è stata ufficializzata la presenza di due ospiti speciali: Diodato e Il Volo. In occasione della finale dell'Eurovision ...

