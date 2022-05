Elezioni comunali | in Sicilia scrutinio il 13 giugno dalle 14

Advertising

ToniPellicane : RT @PalermoToday: Potere al Popolo si schiera con Rita Barbera e lancia la sua lista: 'In campo per tutelare chi vive nel disagio' https://… - carloantobiondo : #IlGiornalediCefalù n.1700 5-5-2022 #elezioni_comunali dal min. 14 e dal min.31 - MonopoliTimes : Monopoli 2023: cosa vorresti dal prossimo sindaco della tua città - carloantobiondo : #IlGiornalediCefalù n.1700 5-5-2022 #elezioni_comunali dal min. 14 e dal min.31 - PalermoToday : Corsa a sindaco, Lagalla: 'Io candidato di Dell'Utri e Cuffaro? E' macchina del fango' -

A chi continua a dire che è il 'candidato scelto da Dell'Utri e da Cuffaro', l'ex rettore di Palermo Roberto Lagalla, aspirante sindaco che ha riunito il centrodestra, replica seccamente che è una '...La precedenza verrà data alle, poi a quelle circoscrizionali (solo per Palermo e Messina) e infine al referendum per l'istituzione di un nuovo Comune (a Messina). 'Il provvedimento ...Si applicheranno anche in Sicilia le disposizioni relative alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno contenute nel decreto-legge approvato lunedì scorso dal Consiglio dei ministri.PALERMO – “Il valore della ritrovata unità del centrodestra, che abbiamo raggiunto a Palermo in vista delle elezioni comunali, mi sembra un ottimo punto d’inizio, una buona base e credo che ci sia tut ...