"È finita". Titoli di coda tra l'ex UeD e il fidanzato: fuori tutte le prove (Di giovedì 5 maggio 2022) Brutte notizie per una coppia vip, anche se mancano ancora le conferme ufficiali. Purtroppo sono diventati ormai tanti gli indizi che fanno ipotizzare che tra i due le cose non stiano andando bene, anzi, potrebbero anche essersi lasciati definitivamente. A rivelare tutto ci ha pensato il sito 'Very Inutil People', che ha osservato attentamente quello che è successo sui social. Le news tutt'altro che incoraggiano fanno riferimento a Eleonora Rocchini di 'Uomini e Donne', ex volto della trasmissione. Di Eleonora Rocchini di 'Uomini e Donne' se n'è parlato poco negli ultimi tempi, infatti la sua vita sembrava stesse procedendo senza problemi. Di crisi con il suo partner se n'era discusso anche in passato, ma aveva deciso di rispondere alle voci su una presunta rottura tra lei e Nunzio pubblicando una serie di foto in cui posa, felice e innamorata, con il suo ...

