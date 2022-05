Conte sul Dl aiuti: “Spero non si pensi di mettere la fiducia” (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA – Conte è intervenuto nuovamente sul Dl aiuti. Ecco che cosa ha affermato il presidente del M5s alla presentazione della scuola politica del Movimento, alla presenza dell’ex sindaca di Torino Chiara Appendino e del sociologo Domenico De Masi: “Sulla norma sull’inceneritore Spero non si pensi neppure lontanamente di calare la fiducia. La fiducia semmai L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Pesanti strascichi dopo il caso Paragone Conte difende il reddito di cittadinanza: “Le destre non avranno mai il suo scalpo” Per Tajani “Draghi deve restare a Palazzo Chigi” Conte sul caro bollette: “Chiesto uno scostamento di bilancio” Conte chiede la ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 5 maggio 2022) ROMA –è intervenuto nuovamente sul Dl. Ecco che cosa ha affermato il presidente del M5s alla presentazione della scuola politica del Movimento, alla presenza dell’ex sindaca di Torino Chiara Appendino e del sociologo Domenico De Masi: “Sulla norma sull’inceneritorenon sineppure lontanamente di calare la. Lasemmai L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Pesanti strascichi dopo il caso Paragonedifende il reddito di cittadinanza: “Le destre non avranno mai il suo scalpo” Per Tajani “Draghi deve restare a Palazzo Chigi”sul caro bollette: “Chiesto uno scostamento di bilancio”chiede la ...

