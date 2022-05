Cibus | arriva il ‘cibo del futuro’ | è un mini vegetale anticancerogeno

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Si presenta come una piantina inatura con tanto di zolletta e si può mangiare in un solo boccone. Sembra unbonsai di pochi centimetri ed è interamente commestibile. E’ il “cibo del futuro” realizzato da Ciboci, una start up agricola di Montichiari (Brescia), che viene presentata in questi giorni adal fondatore e amstratore delegato Marino Novello. “E’ un alimento vitale di nuova generazione, – spiega Novello all’Adnkronos – un vegetante composto da un mix di brassicacee che nasce e matura su una matrice commestibile, masticandolo si assapora un sentore di piccante che è dovuto al sulforano, a cui sono attribuite proprietà antiossidanti e anticancerogene” e contiene “una reazione biochimica tra il vegetante e la matrice, studiata e confermata dall’istituto sperimentale Spallanzani di ...