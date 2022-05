Chiuso in casa minaccia di farsi saltare in aria, bloccato (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Probabilmente – secondo quanto riferito dai Carabinieri – sotto l’effetto di sostanze stupefacenti si è barricato in casa e minacciato di farsi saltare in aria. È accaduto a Torre del Greco (Napoli) dove i carabinieri della locale stazione e della sezione radiomobile sono intervenuti in via Gabella del Pesce, nella zona a ridosso dell’area portuale, dove un uomo di 35 anni si era barricato in casa. Dalla finestra dell’abitazione, posta al primo piano, ha mostrato ai passanti una bombola di gpl minacciando di farla esplodere. Dopo alcuni minuti di tensione, i militari dell’Arma sono riusciti a convincere il trentacinquenne ad uscire di casa e ad affidarsi a personale medico per il successivo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Probabilmente – secondo quanto riferito dai Carabinieri – sotto l’effetto di sostanze stupefacenti si è barricato into diin. È accaduto a Torre del Greco (Napoli) dove i carabinieri della locale stazione e della sezione radiomobile sono intervenuti in via Gabella del Pesce, nella zona a ridosso dell’area portuale, dove un uomo di 35 anni si era barricato in. Dalla finestra dell’abitazione, posta al primo piano, ha mostrato ai passanti una bombola di gplndo di farla esplodere. Dopo alcuni minuti di tensione, i militari dell’Arma sono riusciti a convincere il trentacinquenne ad uscire die ad affidarsi a personale medico per il successivo ...

