Canottaggio | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso didel. Saranno in programma quattordici eventi (sette maschili, sette femminili): saranno 502 gli atleti in gara nel complesso. Ogni Comitato Olimpico Nazionale (NOC) ha una quota massima di un’imbarcazione per gara. QUALI ATLETI SI QUALIFICANO? Per i Giochi Olimpici diil numero di posti per lavede per la seconda volta la parità di genere con 251 posti disponibili per sesso, compresi i posti riservati al Paese ospitante e quelli universali, assegnati per garantire un’ampia partecipazione durante le gare dei Giochi Olimpici. Vi saranno tre occasioni in cui sarà in gioco la ...