Verso un’intesa per migliorare i servizi per i passeggeri dell’aeroporto di Napoli (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – GESAC ed il Comune di Napoli hanno intrapreso un percorso di collaborazione “finalizzato al miglioramento dell’offerta dei servizi ai passeggeri in partenza ed in arrivo all’aeroporto di Napoli”. Il tavolo tecnico avviato con il contributo di Antonio De Iesu, Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità e di Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, “permetterà un utilizzo dell’infrastruttura viaria più regolare ed efficace“. In particolare, saranno incrementati il numero e l’efficienza delle corse Alibus, “al fine di minimizzare i tempi di attesa degli utenti e potenziato l’impegno della Polizia Municipale, affiancata anche da personale GESAC e polizia privata, con l’obiettivo di regolamentare e sanzionare gli utilizzi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– GESAC ed il Comune dihanno intrapreso un percorso di collaborazione “finalizzato al miglioramento dell’offerta deiaiin partenza ed in arrivo all’aeroporto di”. Il tavolo tecnico avviato con il contributo di Antonio De Iesu, Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità e di Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, “permetterà un utilizzo dell’infrastruttura viaria più regolare ed efficace“. In particolare, saranno incrementati il numero e l’efficienza delle corse Alibus, “al fine di minimizzare i tempi di attesa degli utenti e potenziato l’impegno della Polizia Municipale, affiancata anche da personale GESAC e polizia privata, con l’obiettivo di regolamentare e sanzionare gli utilizzi ...

anteprima24 : ** Verso un'intesa per migliorare i servizi per i #Passeggeri dell'#Aeroporto di ##Napoli **… - MilanoFinanza : Intesa SanPaolo: verso la trimestrale con un occhio alla Russia - GrottaNews : Rete dell'Automotive irpino, De Vizia dice sì alla Fiom: «Pronti a un'intesa per rilanciare il settore. Ma basta os… - TuttoH24 : Nell’ambito di un protocollo di intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e Make Block Europe, la scuola de… - Pippo_Moscuzza : RT @NapoliCfs: Firmato un protocollo di intesa tra il Cfs, la Cassa Edile e l’Ordine dei Consulenti di Napoli. L’accordo punta al consolida… -