Uomini e Donne, ex tronista di nuovo incinta a tre mesi dal parto (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo neanche tre mesi, Giulia Quattrociocche fa il bis: l’ex tronista di Uomini e Donne, che è diventata mamma per la prima volta lo scorso dicembre, quando ha dato alla luce la piccola Cloe, è nuovamente incinta del compagno Manuel Magazzino. Lo ha annunciato condividendo sul suo profilo Instagram le immagini delle sue ecografie che mostrano nitidamente la testolina della creatura che porta in grembo. “C’è piaciuto così tanto che abbiamo fatto il bis!” sono state le parole di Giulia Quattrociocche, che nel post ha taggato il compagno. A quanto pare il concepimento è avvenuto tra febbraio e marzo, dunque a tre mesi o poco meno dalla nascita della primogenita. Ovviamente sotto il post in questione sono fioccati decine di messaggi di auguri ma anche commenti perplessi, che insinuavano ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo neanche tre, Giulia Quattrociocche fa il bis: l’exdi, che è diventata mamma per la prima volta lo scorso dicembre, quando ha dato alla luce la piccola Cloe, è nuovamentedel compagno Manuel Magazzino. Lo ha annunciato condividendo sul suo profilo Instagram le immagini delle sue ecografie che mostrano nitidamente la testolina della creatura che porta in grembo. “C’è piaciuto così tanto che abbiamo fatto il bis!” sono state le parole di Giulia Quattrociocche, che nel post ha taggato il compagno. A quanto pare il concepimento è avvenuto tra febbraio e marzo, dunque a treo poco meno dalla nascita della primogenita. Ovviamente sotto il post in questione sono fioccati decine di messaggi di auguri ma anche commenti perplessi, che insinuavano ...

